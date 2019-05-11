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Politika

'İsrail'in bütün o kirli yaptıklarını dünyaya duyuran düşmandır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetimi Anadolu Ajansımızı bombalamıştır. Çünkü onların bütün o kirli yaptıklarının dünyaya duyurulmaması gerekiyor, duyuran kim varsa onlar için düşmandır." dedi.

11.05.2019
'İsrail'in bütün o kirli yaptıklarını dünyaya duyuran düşmandır'

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetimi, uluslararası toplumun sessizliğinden aldığı cesaretle işi medya kuruluşları ve insani yardım teşkilatlarının merkezlerini bombalamaya kadar vardırmışlar ve bizim Anadolu Ajansımızı bombalamışlardır. Çünkü onların bütün o kirli yaptıklarının dünyaya duyurulmaması gerekiyor, duyuran kim varsa onlar için düşmandır." dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı olayıyla alakalı olarak işte Suudi Arabistan'ın göndermiş olduğu görevlilere karşı bakın hala bir ses yok, hala bir tavır yok. Bize söyledikleri 'Gereken yapılacaktır, hiç endişe etmeyin.' Bu benim sorunum değil, senin sorunun. Suudi Arabistan olarak böyle bir katliamı gönderdiğin 15 kişi, daha sonra sayıyı 22'ye çıkardın, bunlar yapıyor, bunlara yönelik en ufak bir eylemin olmuyor. Nerede adaletiniz?" ifadelerini kullandı.

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