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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Politika

İslam düşmanlığı, ırkçılık ve terörizme karşı birlikte mücadele çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Sibel Kurtoğlu   | 22.03.2019
İslam düşmanlığı, ırkçılık ve terörizme karşı birlikte mücadele çağrısı

İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

"Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İİT Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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