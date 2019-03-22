İslam düşmanlığı, ırkçılık ve terörizme karşı birlikte mücadele çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.
İstanbul
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.
"Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İİT Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
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