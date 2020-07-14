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Politika

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi TBMM'de

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ahmet Kubilay Çelik   | 14.07.2020
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi TBMM'de

TBMM

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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