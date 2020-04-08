İngiliz mevkidaşı Raab'dan Çavuşoğlu'na Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab telefonda görüştü. Raab, görüşmede, Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.
Ankara
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefonda görüştü.
Raab, görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.
Raab ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.