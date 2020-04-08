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Politika

İngiliz mevkidaşı Raab'dan Çavuşoğlu'na Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Raab telefonda görüştü. Raab, görüşmede, Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
İngiliz mevkidaşı Raab'dan Çavuşoğlu'na Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefonda görüştü.

Raab, görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

Raab ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.

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