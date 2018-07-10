'İlişkilerimizi güçlendirmek dış politikamızın önemli parçası'

Azerbaycan Meclis Başkanı Asadov 'Ortak çabalarımızla, Türkiye-Azerbaycan dayanışması ve ittifakının halklarımızın çıkarları doğrultusunda daha da güçleneceğinden ve genişleyeceğinden eminim' dedi.

ANKARA - MELTEM BULUR

Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov, "Azerbaycan'ın mevcut jeopolitik şartlarda güvenilir stratejik ortağı olan Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ve genişletmek, ülkemiz dış politikasının çok önemli parçasıdır." dedi.

Asadov, AA muhabirine ikili ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ilişkilere muhtemel yansımalarını değerlendirdi.



Erdoğan'ı seçimlerde elde ettiği başarı için tebrik eden Asadov, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha da ilerleyip ekonomik anlamda büyük kazanımlar elde etmesi ve uluslararası arenada konumunu daha da güçlendirmesi nedeniyle de bunun beklenen bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Seçimlerin yüksek demokratik standartlara uygun ve güvenlik içinde geçmesinin kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayan Asadov, sonuçların Türkiye'nin daha da gelişmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Oktay Asadov, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de büyük çalışmalar yapıldığını ve uygulanan politik, ekonomik, sosyal ve diğer projelerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.

"Ortak adımlar tarihi projelerin tamamlanmasında önemli rol oynadı"

Türkiye'nin son 10 yılda her yönüyle geliştiğini ve önemli bir güç merkezine dönüştüğünü ifade eden Asadov, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu süreçte daha çok yol alarak sıkı dostluk ve kardeşlikten stratejik ortaklık ve müttefiklik seviyesine yükseldiğini belirtti. Asadov, şöyle devam etti:

"Başarılı ikili ve çok taraflı iş birliğimiz, büyük çabalarla hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve TANAP Güney Gaz Koridoru gibi ortak projeler, uluslararası iş birliğine büyük katkı sağlıyor. Bu projeler, tüm dünyada bölgenin önemini arttırıyor ve bölgede barış, iş birliği ve kalkınmaya hizmet ediyor.



Birlikte attığımız adımlar, birçok tarihi projenin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanmasında çok önemli rol oynamıştır. Katılımcısı ve girişimcisi olduğumuz çeşitli büyük projeler uluslararası ölçekte yaşanan süreçlere olumlu etkisini göstermektedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamanın en rahat ve kısa yolu olacak. İnanıyorum ki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının kullanımı, halklarımızın ve ülkelerimizin refahının daha da iyileşmesine, transit imkanlarının artmasına, uluslararası iş birliğinin genişlemesine ivme verecektir."

"İlişkileri geliştirmek, dış politikamızın çok önemli bir parçası"

Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin düzenlenmesi hususunu Dağlık Karabağ meselesi ile birleştirmesini değerlendiren Asadov, "Türkiye'nin, en ağır sorunumuz olan Dağlık Karabağ'ın çözümünde uluslararası cemiyeti adil bir duruş sergilemeye çağırması, ikili politikanın bugün yarattığı sorunları çözmeye yönelik girişimi, her iki ülkenin ortak çıkarlarına dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.



"Bir millet-iki devlet" ifadesinin modern çağda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin özünü ve yönünü ifade ettiğini söyleyen Asadov, "Azerbaycan'ın mevcut jeopolitik şartlarda güvenilir bir stratejik ortağı olan Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ve genişletmek, ülkemiz dış politikasının çok önemli bir parçasıdır." dedi.



Asadov, dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olarak nitelediği Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin, bölgede iş birliğine katkıda bulunduğunu ve uluslararası süreçler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortak çabalarımızla, Türkiye-Azerbaycan dayanışması ve stratejik ittifakının halklarımızın çıkarları doğrultusunda daha da güçleneceğinden ve genişleyeceğinden eminim. Bu ilişkiler, birbirine sonsuz bağlı halklarımızın iradelerinden kaynaklanır."



"Ticaret hacmi 5 milyar doları aştı"



İki ülke arasında 2010'da tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin büyük önem taşıdığını dile getiren Asadov, ikili ekonomik iş birliğinin ve yatırımların Azerbaycan'ın gelişimine katkıda bulunan faktörler arasında yer aldığını ifade etti ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar doları aştığının altını çizdi.



"Azerbaycan'ın jeostratejik konumu, bize Avrupa'yı Asya ile birleştiren köprü haline getirmek gibi eşsiz bir imkan yaratır ki Bakü ve Ankara yeni imkanlardan daha çok yararlanmak için bu istikamette iş birliğini derinleştirmelidir." diye konuşan Asadov, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu taşımacılığından elde edilen gelirin artırılması açısından bunun çok gerekli olduğunu kaydetti.

Asadov, çok yönlü ikili ilişkilerin, yoğun iş birliğinin ve büyük ölçekli ortak projelerin stratejik ortaklığı geliştiren yönler olduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan dayanışması ve stratejik ortaklığının ortak çabayla bundan sonra da halkların çıkarlarına uygun olarak daha da güçleneceğine yönelik temennisini dile getirdi.

Asadov, "Birbirine kopmaz bağlarla bağlı olan, ortak manevi değerlerimizden güç alan, zamanın tüm sınamalarından alnı açık çıkmış halklarımızın ve ülkelerimizin dostluk ve kardeşliği, Azerbaycan-Türkiye birliği ve müttefikliği daima yaşayacak ve gelecek nesillere en büyük armağanımız olacaktır." dedi.



