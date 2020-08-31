İletişim Başkanı Altun: Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Francis'in, Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını, memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Papa Francis'in Doğu Akdeniz'deki gerginliği endişeyle takip ettiği, bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptığı mesajına yer verdi.
I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 31, 2020
Turkey calls on Greece, among others, to respect international law, instead of militarizing the Aegean islands and laying claim to our Blue Homeland.
The Mediterranean should be a sea of peace and stability. https://t.co/gVZ86jXijC
Francis'in, Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine, uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.