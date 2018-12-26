TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalara ilişkin, "Kulağınıza üflenen her şeyi kullanarak, 'İktidarı yıpratacağım' diye bir şehir halkını hedef alırsanız, bedelini sandıkta ödersiniz." dedi.

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraşlılar hakkındaki sözlerine ilişkin, "Gerekçeniz ne olursa olsun, size hangi bilgi verilirse verilsin, bir şehir halkı hakkında 'Sürünürsün.' diyemezsiniz. Hele bunu ana muhalefet partisi genel başkanı hiç diyemez." dedi.

Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun dünkü CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, "Tekstilin merkezinde işsizlik var. Kahramanmaraş'ın tercihi neresi? 'AK Parti'ye oy vereceğim.' diyor. Ver kardeşim, daha çok sürünürsün." dediğini anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun, "talihsiz açıklamalarına devam ettiğini" savunan Güvenç, "Gerekçeniz ne olursa olsun, size hangi bilgi verilirse verilsin, bir şehir halkına 'Sürünürsün.' diyemezsiniz. Hele bunu ana muhalefet partisi genel başkanı hiç diyemez." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Meclisteki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz." sözünü hatırlatan Güvenç, "Ana muhalefet lideri maalesef o koltuğu dolduramıyor. Ana muhalefet bir şehir hakkında böyle bir şey konuşamaz. Üstelik yanlış bilgi alıyor ve yanlış şeyler açıklıyor. Seçmeni, şehir halkını incitiyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş hakkında tek bir veriyle yorum yapılamayacağını vurgulayan Güvenç, "Yalan yanlış bilgilerle siyaset yapma devri geride kaldı. Buna ne Kahramanmaraşlı ne de biz izin vermeyiz. Kulağınıza üflenen her şeyi kullanarak, 'İktidarı yıpratacağım.' diye bir şehir halkını hedef alırsanız, bedelini sandıkta ödersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kahramanmaraş'ta istihdam 4 kat arttı"

Kentin, AK Parti iktidarı döneminde büyük atılımlar yaptığını söyleyen Güvenç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, şehirde 2002'de 1,9 milyar lira olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 20 kat artışla 38 milyar liraya çıktığını belirtti.

Kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 2 bin liradan, 17 kat artışla 34 bin liraya ulaştığını dile getiren Güvenç, kentte sanayi üretiminin 2 milyar dolardan 6 milyar dolara, ihracatın 144 milyon liradan 1 milyar dolara, ihracat yapan şirket sayısının 134'ten 300'e, ithalatın ise 132 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıktığına dikkati çekti.

Kentte istihdamın 4 kat artışla 38 binden 150 bine ulaştığının altını çizen Güvenç, 1800 sanayi tesisinin bulunduğu şehirde, Türkiye'nin tekstil sektörü ihracatının yüzde 8'inin, tekstil sektörü istihdamının ise yüzde 7'sinin karşılandığını kaydetti.

Güvenç, Türkiye'deki pamuk ipliğinin yüzde 36'sının, denimin yüzde 25'inin, dokuma mensucatın yüzde 12'sinin, metal mutfak eşyalarının yüzde 60'ının, çimentonun yüzde 10'unun, kağıdın yüzde 20'sinin Kahramanmaraş'ta üretildiğini ifade etti.

"Kahramanmaraş, Kılıçdaroğlu'na gereken dersi verecek"

Kuyumculukta Türkiye ikincisi olan Kahramanmaraş'ın geleceğe umutla baktığını dile getiren Güvenç, şöyle devam etti:

"Dünyanın 165 ülkesine ihracat yapan bir şehirden bahsediyoruz. Bu ekonomik veriler dikkate alındığında Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş'a haksızlık yaptığı ortaya çıkıyor. Maraş marka şehirdir, kadim bir şehirdir. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine pabuç bırakmayacak kadar sağduyulu insanların yaşadığı bir şehirdir. Böyle bir şehir hakkında ucuz siyasetle, ağır ifadelerle konuşmak Kılıçdaroğlu'nun maalesef tarzı haline geldi. Benim kahraman şehrim 31 Mart'ta Kılıçdaroğlu'na gereken dersi verecek, bu ucuz ve çirkin siyasete prim vermeyecektir."

Muhabir: Sinan Uslu