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Politika

İçişleri Bakanlığı: İllerden 310 seçim olayı bilgisi ulaştı

İçişleri Bakanlığından, saat 15.00 itibarıyla illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 31.03.2019
İçişleri Bakanlığı: İllerden 310 seçim olayı bilgisi ulaştı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığımıza illerimizden 310 seçim olayı bilgisi ulaşmıştır. 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a Muhalefet, 51'i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir.

Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 kişi yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetti. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimleri'nde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."



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