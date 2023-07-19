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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı Braverman ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.

Fırat Taşdemir  | 19.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı Braverman ile telefonda görüştü

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini verdi.

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