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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Sayın Oliver Varhelyi ile bir araya geldik. Sayın Varhelyi ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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