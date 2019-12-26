İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.
Bu ülke, deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödedi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 26, 2019
Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür.
Peki işin bilimsel gerçeği nedir? 👇 https://t.co/vcNdVHiLUS
Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.