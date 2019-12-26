Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
113,653.00
Altın
1,511.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ   | 26.12.2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul projesinin sadece İBB'ye maliyeti 23 milyar liradan fazla olacak

İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul projesinin sadece İBB'ye maliyeti 23 milyar liradan fazla olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz