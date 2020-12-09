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Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da eşi Süleyman Şah Gökcan'ı kaybeden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Ali Ballı,Osman Akça   | 09.12.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu

Muğla

Milas-Bodrum Havalimanında Muğla Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Soylu, karayoluyla Muğla'ya geçti. Gökcan'ın evini ziyaret eden Soylu, başsağlığı diledi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Soylu, helikopterle İzmir'e geçti. 

Soylu'ya ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

"Böyle günlerde bu ziyaretler gerçekten çok anlamlı"

Gökcan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, acıların paylaştıkça azaldığını söyledi. Zor günlerden geçtiğini ifade eden Gökcan, "Eşimi kaybettim. Böyle günlerde bu ziyaretler gerçekten çok anlamlı oluyor. Arayan, soran, ziyaret eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilk günden itibaren sayın bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Süleyman Şah Gökcan, Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından 17 gün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş, 5 Aralık'ta akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. 7 Aralık'ta da Süleyman Şah Gökcan'ın cenazesi Muğla Şehir Yeni Mezarlığı'nda Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde aile kabristanlığına defnedilmişti.

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