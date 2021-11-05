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Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Yusuf Şahbaz   | 05.11.2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de güvenlik toplantısına katıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı

İzmir

İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu çeşitli programlara katılmak üzere beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, buradan Valiliğe geçti.

Valilik Anı Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, daha sonra Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı devam ediyor.

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