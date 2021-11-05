İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de güvenlik toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
İzmir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli programlara katılmak üzere beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, buradan Valiliğe geçti.
Valilik Anı Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, daha sonra Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.
Toplantı, Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.