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Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 04.03.2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi." dedi. 

İçişleri Bakanı Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur." diye konuştu. 

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