İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Ankara
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar." ifadelerini kullandı.
Soylu, CHP Genel Başkanı'nın FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti. Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.