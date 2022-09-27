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Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

Yusuf Soykan Bal   | 27.09.2022
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki

Ankara

Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.

Soylu, diğer bir paylaşımında ise Demirtaş'a yönelik, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor. Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK yöneticisi kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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