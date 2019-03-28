İçişleri Bakanı Soylu: Yüzdük yüzdük sonuna geldik, terörü bitiriyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, ''Yüzdük yüzdük bu işin sonuna geldik artık, terörü bitiriyoruz. Ülkemiz yarınlara güçlü adımlar atacak." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta yaptığı konuşmada, pazar günü milletin önemli bir karar vereceğini ve bu kararın ülkenin dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili olduğunu belirterek, ''Bizim çektiklerimizi gelecek nesiller çekecek mi, çekmeyecek mi? bununla alakalı bir karar." dedi.
Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti, darbeler gördük, bu ülkede bakanlar, başbakan asıldı. Bu ülkede, hep beraber ekonomik saldırılar, Amerika'nın Avrupa'nın parmak sallamaları, yıllardan beri bizi küçük düşürmeler, hakir görmeler, Türkiye'yi yarınlarına güçlü götürmemek için bir taraftan Türkiye'ye çelme atmalar, kumpas kurmalar gördük. Bunları hep birlikte gördük.'' diye konuştu.
Türkiye'nin yarınlarının güçlü ve kuvvetli olmasının istenmediğini dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:
''Her 10 yılda bir darbe yapıp kulağımızı çekmek istediler. En son o Amerikan uşağı, o Pensilvanya'daki şarlatanın bu ülkede 15 Temmuz'da yapmak istediği darbe gibi. Hiç bu ülkenin yakasından düşmediler bugüne kadar. Son 7 yıldır da aynını yapmaya çalışıyorlar. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar. Gezi olayları olduğu zaman bu ülkede faiz yüzde 3,5-4'dü. Gezi olayları bitti, Türkiye 150 milyar dolar para kaybetti. Aynısını 28 Şubat'ta yaşadı Türkiye. Bankalar, Türkiye'yi 53,5 milyar dolar hortumladı. İstedikleri tek bir şey var. O da Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, Türkiye'yi kaos içerisinde göstermek, Türkiye'yi yarınlara plan yapan, proje yapan, hedef koyan bir ülke olmaktan uzaklaştırmaktı temel dertleri. Her bir taraf karışsın istediler. Gezi olaylarının ardından 17-25 Aralık darbesini yapmaya kalktılar. Ardından 6-7 Ekim olaylarını yaptılar. Ardından HDP yüzde 13 oy aldı 7 Haziran 2015 seçimlerinde. Parlamentoya girdiler ama yetinmediler. Gittiler Güneydoğu'da, çukur olaylarında 25 bin ev yaktılar, yıktılar. Camileri, kiliseleri, yani tarihin bize bıraktığı oradaki emanet varsa hepsini tarumar ettiler. Spor salonlarını, okullarını yaktılar. Dertleri çünkü oy değildi. Dertleri onlara verilen bir talimatı yerine getirmek ve Türkiye'nin huzurunu kaçırmaktı.''
Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın kuzeyinde devlet kurulmasına izin vermediğini dile getirerek, ''Afrin'de bir terör merkezi oluşturdular, binlerce tır silah getirdiler. 25 kilometre ötemizde bir terör merkezi oluşturup Türkiye'yi her an tehdit etmek istediler. Amerika bize 'eğer Afrin'e girerseniz gerisine karışmam' dedi. Bizi tehdit etti. Bizi eski Türkiye'de olduğu gibi boynumuz bükük, bizim ayaklarımız mecalsiz kalacak zannetti. Onun tehdidine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik. Orada PKK'yı, PYD'yi, terör örgütlerini tasfiye ettik, kökünü kazıdık.'' ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu, Türkiye'nin bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına izin vermeyeceğini dile getirerek, ''Kimseye oyun kurdurmadık, kurdurmayız da. Oyun kurmaları için Türkiye'nin zayıflaması, Türkiye'nin yeniden kaosa düşmesi lazım.'' dedi.
''Türkiye'nin huzurunu ve kardeşliğimi kimseye bozdurmayız''
Türkiye'nin huzurunu ve kardeşliğini, bölünmez bütünlüğünü kimseye bozdurmayacaklarını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu ülke çok bedeller ödedi, çok badirelerden geçti, çok maliyet ödedi. Bugün Beşiktaş'ta nasıl huzur varsa benim ülkemin Diyarbakır'ında, Şırnak'ında, Batman'ında, Eruh'unda, Güneydoğu'nun en ücra köşesinde aynı huzur ve aynı anlayış söz konusu. Artık PKK gelip haraç toplayacak, esnafı sıkıntıya sokacak, gelip tehdit edecek... Burunlarını çıkaramıyorlar, burunlarını. Terör örgütünün hareket kabiliyetini daralttık. Dün bir istihbarat organizasyonuyla beraber 4 tane Apo'nun adamı... 2014'te 5 bin 554 kişi katılmıştı, 2018'de katılan kişi sayısı 136. Teslim olan kişi bunun en az 3 katı. Şu ana kadar 450 terörist ailesi tarafından ikna edilip adalete teslim edildi. Terör örgütünü psikolojik olarak da çökertiyoruz. Yüzdük yüzdük bu işin sonuna geldik artık, terörü bitiriyoruz. Ülkemiz yarınlara güçlü adımlar atacak. Önümüzde 4,5 yıl var. Hangi ülke bu kadar seçime dayanır. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir nimeti olarak Türkiye'de 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl sonra genel, 5 yıl sonra belediye seçimi olacak. Bu 4,5 yılda ekonomimiz gürül gürül adımlar atacak, tehdit edilemeyecek, Türkiye ayağının üstünde duracak."
Bakan Soylu, konuşmasının sonunda katılımcılardan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve Cumhur İttifakı'nın MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'e destek istedi.
"318 bin 500 Suriyeli geri döndü"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar Ambarlı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmak istendiğini belirterek, şunları söyledi:
"İşin iç yüzünü biliyorum, eğer tek başına Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuştu. ABD neden oraya bir üs kurdu. Niyeti Türkiye'yi rahat bırakmamak. Amerika bizi tehdit etti mi orada? Etti. Türkiye'yi eski Türkiye zannetti. Amerika bizi tehdit etmesine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik mi? PKK'yı silip süpürdük mü orada. Bunu sizin desteğinizle yaptık. Erdoğan, dünyaya bir mesaj bıraktı, 'Bu coğrafyada kimseye oyun kurdurtmam' dedi. Batı, Avrupa gittiği her yeri sömürüyor. Biz, 600 yıl gittiğimiz her yere adaletle hükmettik. Hiçbir yeri sömürmedik. 318 bin 500 Suriyeli orada huzur var diye geri döndü. Biz oraya huzuru getirdik. Bizim orada okullarımız, doktorlarımız, mühendis hemşirelerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz var. Biz gittiğimiz yere huzur getiririz. Zengin ve güçlü Türkiye istemiyorlar, etrafımıza huzur getirmemizi istemiyorlar. 325 PKK ve HDP'liyi, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kendi listelerinden koydu. Benim görevim yangını söndürmek değil, benim görevim, olaylar olmadan önce tedbir almaktır. Türkiye bir tehditle karşı karşıya bugün. Ülkemize meydan okumak için bunu yapıyorlar. Biz Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na ne yaptık da Murat Karayılan onlara dost oldu da biz düşman olduk."
"Türkiye eski Türkiye değil"
Soylu, 31 Mart'ta zafiyete düşülürse Doğu ve Güneydoğu'nun yeniden huzursuz edileceğini ifade ederek, "Avcılar'da anneler çocuklarıyla gece sokağa çıkabiliyor mu? Aynısını Diyarbakır, Batman, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Bingöl'de yapıyor. Beni çok sert konuşuyorum diye eleştiriyorlar ama kadın çıkıp diyor ki, 'Sırtımızı PKK'ya dayadım.' Ben de ona dedim ki, 'Şimdi sana dört duvar verdik, hangi duvara istersen ona daya.' Yanlış mı yaptık?" ifadelerini kullandı.
Soylu, şunları kaydetti:
"Teröre göz açtırmayan bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 30 yılın en düşük katılımı var teröre. Dün 4 tanesi daha gitti. Operasyonları görüyorsunuz, nefes aldırmıyoruz. 2018'de 13 kırmızı listeliyi götürdük. Şimdi çağrıda bulunuyorum, Murat Karayılan, Cemil Bayık, 15 bindiniz, 700 kaldınız. Gelin, sizi bekliyoruz Cudi, Gabar, Tendürek ve Ağrı Dağı'na bekliyoruz. Çok sert konuşuyorsunuz diye bana kızıyorlar. Polisimize 'Uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında görürseniz onların ayaklarını kırın' dedim. Yanlış mı? 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Namus sözü veriyorum, bu uyuşturucu satıcılarının ağa babalarını yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz."
"Terörün hakkından biz geliriz"
Soylu, İstanbul'da günde 78 hırsızlık yapılırken şimdi bu rakamın 40-45'e düştüğünü ifade ederek, "Şimdi daha da düşecek. Buradan geri dönmeyelim artık. Biz şöyle bir Türkiye arzu ediyoruz, bir anne çocuğunu okula gönderdiğinde gözü arkada kalmasın. 278 mafya örgütünü geçen yıl çökerttik. Milletime musallat olana, musallat oluruz. Hiç endişe etmeyin. Terörü bize bırakın, terörün hakkından biz geliriz, siz pazar gününün hakkından gelin. Şu PKK ile ortaklık yapanları Avcılar Belediyesine bulaştırmayacaksınız değil mi?" değerlendirmesini yaptı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy isteyen Soylu, "Binali Bey Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği en güzel insandır, tecrübesi, bilgisi olan bir insandır. İşini kavgayla değil keyifle, neşeyle yapar. Binali Bey ile İstanbul, daha fazla huzur bulacak, destansı hizmetlere imza atacak. Allah bizi size mahcup etmesin." şeklinde konuştu.
Bakan Soylu, sözlerini, Tükiye'nin büyük bir ülke olduğunun altını çizerek, "Köklerimizi, tarihimizi unutmayacağız, güçlü, hür, bağımsız, hep birlikte Büyük Türkiye olacağız." diye tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.