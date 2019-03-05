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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap ediyor
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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Yerli İHA'lar bu yıl 35 bin saat uçacak

İçişleri Bakanı Soylu, yerli insansız hava araçlarına ilişkin, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar." dedi.

Halil Şahin  | 05.03.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Yerli İHA'lar bu yıl 35 bin saat uçacak

İzmir

İzmir programı kapsamında geldiği Ödemiş'te halka hitap ettikten sonra Kiraz ilçesine geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaymakçı Mahallesi'nde kendisini bekleyen partilileri selamladı, onlardan Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez'e destek istedi.

Kiraz ilçesinde halka hitap eden Soylu, ülkeyi ve devleti yönetenlerin zorluk gördüklerinde müracaatını Anadolu'ya yaptığını, Anadolu'nun vicdanlı, sadakatli, samimi olduğunu söyledi.

"Yerli İHA'lar bu yıl 35 bin saat uçacak"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, artık Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını söyledi.

Soylu, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar. Terör örgütünü söktük. 2019 yılı onlar için gazap yılı olacak. Sizden istirhamımız hızımızı kesmeyin." diye konuştu.

"Son 4 ayda trafikte ölümleri yüzde 36 azalttık"

Yaya öncelikli bir trafik başlattıklarını da aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bizimkiler kırmızı ışıkta şak diye atlıyorlar. Ya ışık olmayan yerlerde yayaya öncelik. İnşallah onu da anlatacağız. Herkesi kendimize kıskandıracağız, herkese dünyada parmak ısırttıracağız. Son 4 ayda trafikte ölümleri yüzde 36 azalttık. 2017'de 7 bin 427 can verdik trafikte. Allah'ınızı severseniz tam işleri yoluna koyduk. Herkesle mücadele ediyoruz. Anneler çocuklarını okula rahat göndersin, akşam gözleri yolda kalmasın, insanlar işlerini rahat yapsınlar diye. Eksiğimiz yok mu var ama samimiyetimizde bir eksiklik yoktur." 

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