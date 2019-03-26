İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'ye patlayıcı girişi operasyonla engellendi
İçişleri Bakanı Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'nda halka hitap etti.
İçişleri Bakanı Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye." dedi.
"Bunları cezaevinde, bunlar astılar"
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar."
"Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı"
Süleyman Soylu, "2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı." ifadelerini kullandı.
"Şu anda 700 kişi kaldılar"
İçişleri Bakanı Soylu, "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim." diye konuştu.
"Terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye paye verdirmeyiz"
Soylu, şöyle devam etti:
"Açık açık hepsini söyledik bir tanesine itiraz edemiyorlar. Bir tane 'bu PKK'lı değildir' diye itiraz edemiyorlar. Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi. Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir."
"Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar"
Soylu, "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha... Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net." dedi.
Uyuşturucuyla mücadele
Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:
"Avrupa'da bir milyonda 24 kişi uyuşturucudan ölüyor. Bizde şu anda bir milyonda 8 kişi uyuşturucudan ölüyor. Üçte biri kadar. Daha da indireceğiz, daha da azaltacağız. Bu mücadeleyi daha da fazla devam ettireceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.