İçişleri Bakanı Soylu: Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür." dedi.
Ağrı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız." açıklamasında bulundu.
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