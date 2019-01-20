İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir." dedi.

SAMSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak istiyecektir." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.