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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak. 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak." diye konuştu.

Aylin Sırıklı   | 29.03.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenen herhangi bir taşkınlığa, asayişi bozucu hukuk dışı hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir." dedi.

"Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak. 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak." diyen Soylu, "Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi." ifadesini kullandı.

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