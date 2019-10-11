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Barış Pınarı Harekatı - Akçakale/Tel Abyad Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Akçakale'de YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Cihan Güneş için Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz

İçişleri Bakanı Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.

Barış Gündoğan   | 11.10.2019
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.

Soylu şunları söyledi:

"Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz."

Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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