TUNCELİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de esnaf ziyaretinin ardından kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kalkınma, kendi iç huzurunu temin etme, bunu daim kılma ve kendisine yönelen birtakım saldırıları hep birlikte bertaraf etme gayreti içinde olduklarını belirtti.



Soylu, bunun sadece Ankara'dan temin etme, yönetme ve yüz yüze gelmeden devam ettirebilmenin mümkün olmadığını aktararak, mutlaka milletin desteği, özellikle toplumda nasihat edecek, sözü geçen insanların bu işe destek vermesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

"Terör örgütünün derdi uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın"

Kırk yıldır bu topraklarda PKK fitnesinin yaşandığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:



"Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. Hiçbir zaman da dert etmemiştir. Tunceli, Diyarbakır, Şırnak, Eruh, Cizre ve ne de Ağrı'ya çakıl taşı kadar bir faydası yoktur, olmamıştır. Terör örgütünün işi gücü derdi uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın. Suriye'den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın. Milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa'da lüks yerlerde yesin. Milletin çocuğunu dağda bayırda telef etsinler, kendi ahlaksız alemlerine meze etsinler, tek dertleri budur."



"Siz bakmayın onların öyle dağda falan poz verdiklerine. Kendi yayın organlarında 'mücadele, gerilla' diye yüksek perdeden beyanat vermelerine aldırmayın." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz onların çektirmedikleri fotoğrafları iyi biliriz. Sefahat fotoğraflarını, ahlaksızlıklarını iyi biliriz. Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 80'i bu örgütün elinde. Yılda 1,5 milyar dolar sadece uyuşturucudan para kazanıyorlar. Göçmen kaçakçılığı ve diğer işlerden kazandıklarını saymıyorum. Daha Suriye'deki petrole de çökeceklerdi, pazarlıkta anlaşamadılar. Amerika 'Suriye'den çekiliyorum.' deyince paniklediler. Şimdi kendi küçük akıllarıyla bölge ülkelerini çatıştırmaya, böylece canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Hiç kimse merak etmesin, bu iş sona yaklaşmıştır. PKK uçurumdan yuvarlanmaya başlamıştır. Buradan dönüş mümkün değildir. Artık Ortadoğu'da yeni bir irade filizlenmektedir. Bu irade terörün bitmesi iradesidir ve inşallah hem içeride hem dışarıda bu kötülük yuvası, bu irin yuvası kısa zamanda kurutulacaktır."



Soylu, "fuzuli işler" olarak nitelendirdiği terörün ülkeye çok şey kaybettirdiğine işaret ederek, "Hiç kimseye hayır getirmeyen, sadece kaybettiren, insanları üzen, çoluk çocuğu, anne babaları ağlatan bu fuzuli işlerle çok oyalandık. Artık Türkiye elini geleceğe uzatmıştır ve Türkiye bu fuzuli işlerden kurtulmak, bu yükü sırtından atmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tehdit ettiler, onlar güldüler, millet ağladı"

Bakanlık olarak kayyum atanan belediyelerde önceden toplum yararına hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:



"Yıllardır buralarda belediyeleri güya yönettiler. Tek ve basit bir soru sormak isterim, Tunceli için ne yaptılar? Kendilerinden başka kimseye hayırları olmadı. Tehdit ettiler, onlar güldüler, millet ağladı. Şu güzelim Pülümür Yaylası'nı dünyaya açmak için, buralara zenginlik gelsin diye hiçbir şey yapmadılar. Batıdan terör için yardım almayı, Avrupa'dan gelen paraları Kandil'e yollamayı becerdiler ama şu Tunceli'ye iki tane turist getiremediler. Hala utanmadan kalkıyorlar, önümüzdeki seçimler için bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Yıllarca belediye yönettiler, yıllarca hem belediyelerin hem de şehrin bütün kaynaklarını örgüte peşkeş çektiler. Kasasındaki paradan, garajındaki aracına, iş makinesine, elemanına kadar bu belediyeleri sonuna kadar Kandil'in hizmetine verdiler."



Soylu, şimdi dağdaki elemanları ikna yoluyla indirdiklerini, birçoğunun da kendisinin teslim olduğunu söyledi.



Bunların hikayelerinin hep aynı olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ya belediye binasında kandırılıp yönlendirilmişler ya HDP il binasında ya ilçe binasında ya da HDP'nin bir etkinliğinde kurulmuş bir çadırda kandırılıp dağa gönderilmişler. Bunların anne babası anne baba değil miydi? Onlar evladına ağlamaz mıydı yazık değil miydi? Diyarbakır Belediyesinde anneler çadır kurdu, evlatlarını istedi, günlerce yüzlerine bakmadılar. O anneler neden evlatlarını belediyeden, onlardan istedi? Çünkü o anneler, kimin ne kabahat ettiğini çok iyi biliyorlardı. "

AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere geldiği Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi sınırları dışında çok geniş bir alana hitap ettiğini belirterek, dünyada Türkiye'nin liderliğine, inisiyatif almasına, gelişmesine ve uzatacağı yardım eline umut bağlayan ciddi bir nüfus olduğunu söyledi.

Soylu, bugün yaşanan vekalet savaşlarının, terör ve Orta Doğu'daki karmaşanın aslında tam da bu yükselişi engellemek için kurgulanmış işlem olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu fotoğrafı okumak zor değildir. Binlerce kilometre öteden gelen ülkeler, bu coğrafyada garip bir hesabın peşindedir. Amerika Orta Doğu'ya 69 milyar dolar savunma bütçesi ayırdı. İngiltere 50 milyar dolar savunma bütçesi ile Orta Doğu'daki etkinliğini artırmaya çalışırken Fransa 2019 ile 2025 yılları arasında 295 milyar avro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Bu ülkelerin hiçbirisi resmi olarak kimse ile savaşta değil ve komşularının hiçbirisinin kendilerine yönelik bir saldırısı, bir tehdit söz konusu değil. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararına ilk tepki Fransa'dan geldi, serzenişte bulundular. Keza yıllardır PKK'ya batıdan destek geliyor, bunu sokaktaki çocuklar dahi biliyor."

Bakanlık olarak gerçekleştirilen kayyum atamalarıyla şehir ve ilçelerin çehresinin değiştiğine dikkati çeken Soylu, "Tunceli'de bugün huzuru görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmadıysa altı yediden sonra sokağa çıkmanın zor olduğu, 'Acaba ne olur?' diye Pülümür yolunda ürken ve korkan insanların yerine, Allah'a şükürler olsun gece bir ikisine kadar Munzur'u seyreden bir Tunceli'yi oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Onların inadına kadın, gençlik, kültür merkezlerimiz, parklarımız, yollarımız var"

Bakan Soylu, "Belediyelerde görevlendirmeyi neden yaptınız diye bize kızdılar." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar belediyeleri yönetiyorlardı, dağlardan görevlendirdikleri, terör örgütlerinden görevlendirdikleri insanlarla yönetiyorlardı. Şimdi bizim arkadaşlarımız yönetiyor. Geçenlerde Ağrı'ya gittim ve bir gün orada çalıştım. Bundan 3 sene önce Ağrı'daki sokaklar çöpten geçilmiyordu, belediye çöp toplamaktan acizdi. Bırakın diğer hizmetleri, her yer kokuyordu, şimdi tertemiz. Yönetecekler, buradan dağa adam para gönderecekler, lojistik sağlayacaklar. Onların söylediklerini, milletin vergileri üzerinden dağıtacaklar. Şimdi onların inadına kadın, gençlik, kültür merkezlerimiz, parklarımız, yollarımız var. Tunceli'deki ve diğer yerlerdeki kayyum kardeşlerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Paranın nasıl kullanılacağını, milletin hakkının millete nasıl verileceğini, nasıl hizmetkar olunabileceğini, öyle kör ideolojiler üzerinden milleti sömürenlerin nasıl sahtekarlık yaptıklarını anlatıyorlar."

Bu seçimdeki hedefin sadece belediye başkanlığı olmadığına işaret eden Soylu, "Asıl amaç, 'Biz bu terör örgütünü, onun sözcülerini, başımıza musallat olan, çocuklarımızın geleceğini karartan, Kandil'deki ahlaksızların borazanlığını yapan adamları istemiyoruz.' mesajını önceki seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkartabilmektir." dedi.

"Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımlarını atacağı bir yıl olacak"

Bakan Soylu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ardından 4,5 yıl seçim olmayacağına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu ne demektir, biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın ayağına futbol topunu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak, bir PKK'ya golü atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışanlara, o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına golü atacak. O golü attıkça milletimiz hop oturup hop kalkacak. Sevinci, heyecanı, geleceğiyle beraber çocuklarımız yarını kucaklayacak. Önümüze 4,5 yıl seçimsiz, tartışmasız Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımlarını atacağı bir yıl olacak."

Bu seçimler öncesinde çeşitli tartışmaların gündeme getirildiğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle ekonomide de, seçim var, acaba ne olacak? Acaba AK Parti seçimi alacak mı, alamayacak mı? Acaba Cumhur İttifakı başarılı olabilecek mi, olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı ve tam 4,5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız inşallah. Bunu hizmetlerle zenginleşmeyle demokrasi ve özgürlükle beraber. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kent merkezindeki "Millet Bahçesi", "15 Temmuz Şehitler Parkı" ile "Millet Kıraathanesi"nde de incelemelerde bulunan Bakan Soylu, burada öğrencilerin söylediği "Dersim dört dağ içinde" türküsüne eşlik etti.

Bakan Soylu, daha sonra Tunceli Valiliğine de ziyarette bulundu.

Muhabir: Fahrettin Gök-Haydar Toprakçı