Dolar
14.69
Euro
16.00
Altın
1,947.10
ETH/USDT
3,146.40
BTC/USDT
42,525.00
BIST 100
2,553.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Cumhuriyeti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kemal Karadağ   | 21.04.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) görüşmede Suriye krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve insani yardımlar, terörizm, mali suçlar ve organize suçlarla mücadele ile kolluk eğitimi, düzensiz göç, afet yönetimi alanında iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmeye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Şanghay'daki Kovid-19 kapanması ekonominin can damarlarını tıkıyor
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov'u kabul etti

Bursa'da şehit infaz koruma memuru için tören düzenlendi

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada son 4 yılda mağdura, mazluma yardım yapan birinci ülkeyiz

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyada son 4 yılda mağdura, mazluma yardım yapan birinci ülkeyiz
Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabının Göç İdaresi olmadığını bildirdi

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun sorularının muhatabının Göç İdaresi olmadığını bildirdi