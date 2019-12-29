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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

İçişleri Bakanı Soylu, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır." dedi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 29.12.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır." dedi.

Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin, "Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik." diye konuştu.

Soylu, Diyarbakır'daki annelerin, terör örgütüyle devletin yaptığı mücadelenin etkisi kadar büyük bir etki ortaya koyduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine gönderdiklerini ifade etti.

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