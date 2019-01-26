Fotoğraf: AA/Andaç Hongur

STANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak önlemlerin görüşülmesi amacıyla Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova valileri ile İçişleri Bakanlığı Merkez, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na başkanlık yaptı.

Toplantıdaki konuşmasında, her noktası dikkat gerektiren seçim süreçleri için hiçbir tedbirin yeterli görülmesinin mümkün olmadığını dile getiren Soylu, bölge toplantıları bugün bitse de bilgi akışının işlemeye devam edeceğini bildirdi.

Soylu, Türkiye'nin mevcut risklerini başarıyla yönetebildiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Çünkü biz rahata alışmış bir millet değiliz. Yaklaşık 2 bin yıllık devlet geleneği olan, bir yönetme ve ayakta kalma becerisi olan ve bunu bütün dünyaya ispat etmiş bir milletiz. Bu uzun süreç içinde hem varlığımızı sürdürdük hem de dünyanın ortaya koyduğu bütün gelişmelere ayak uydurduk. Sözlü kültürden yazılı kültüre evrildik. Güzel dinimiz İslam'ın nuruyla bu güzel coğrafyada tanıştık. Orta Asya göçebe devletlerinden şehir devletlerine, oradan imparatorluklara, güzel Cumhuriyetimize ve demokrasiye evrildik. Bütün bu değişimleri milli hasletlerimizle vicdanımızla ve geçmişten getirdiğimiz birikimle yönettik. Bugün Türkiye, küresel terörle mücadele ediyor ve hatta kendi etki alanında bunu bitirme noktasına gelebiliyorsa büyük bir göç dalgasını yönetebiliyorsa dünyada uyuşturucu illetine karşı en etkin ve yine küresel bir mücadeleyi verebiliyorsa bunu işte o köklü geçmişine ve zorluklarla olgunlaşmış kültürüne borçludur."

Türkiye'nin, Batı'nın çerçevesini çizdiği ancak sahip çıkmadığı değerlerin tamamına sahip çıkan tek ülke olduğunu belirten Soylu, "Dünyada bir göç dramı yaşanmakta, insan hakları savunucuları yaşananlara sessiz ve etkisiz kalmaktadır. Terör alabildiğine can yakıyor ama neredeyse bütün Batılı ülkelerden ve ABD'den para, insan, silah ve siyaset desteği alıyor. Modern tıbbı geliştiriyorlar ama gençlerin sentetik uyuşturucuyla ölmesine göz maalesef yumuyorlar. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık, kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin cesaret ve feraseti, Rabbimizin inayeti sayesinde bastırdık, ama gelişmiş demokrasilerden yanımızda kimseyi ama kimseyi bulamadık. Bugün de bunun farklı versiyonlarını başka ülkelerde izliyoruz. Son 5-6 yılda Türkiye'ye yıkıcı darbeler vurmak istediler, ancak başaramadılar. Türkiye bu son dönemde, yaşadığı hiçbir güvenlik sorununu bahane ederek demokrasiden ve milletten taviz vermemiştir. Bütün zorlukları millet iradesiyle aşmış, hem istikrarını tahkim etmiş hem de geleceğine ait büyük bir değişim ortaya koymuştur." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'deki seçimlerin, temsil kabiliyeti bakımından dünyanın gelişmiş devletler ortalamasının çok üstünde olduğunu belirterek, "2000 yılından bugüne kadar yapılan genel seçimlere katılım oranı İngiltere'de yüzde 65,3, Fransa'da yüzde 54,6, Japonya'da 61,5, Almanya'da yüzde 75, Türkiye'de ise ise yüzde 83,6'dır. Başkanlık veya cumhurbaşkanı seçimlerini kıyaslarsak, en son seçimlerde Rusya'da katılım oranı yüzde 67,5, Fransa'da 74,6, Amerika'da yüzde 65,4, ülkemizde ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı 24 Haziran'da yüzde 86,24 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

"6 bin 939 personelimize eğitim verdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birilerinin yaygara koparmasına kimse aldanmasın, seçimlerimizin kalitesi, şeffaflığı ve sonuçların güvenilirliği bakımından da dünyadaki en güvenilir mevzuata ve işleyişe sahiptir. Çünkü bizim seçim yöntemimiz, insanı merkeze alan, milleti işin içine katan, sistemin kontrolünü bilgisayarlara değil, insanın, siyasi partilerin ve tüm katılımcıların inisiyatifine sunan bir sistemdir. Güvenilirliği de buradan gelir. İşte onun için bugün Avrupa'da yapılan referandumlar, seçimler, sorun çözmek yerine kaos üretirken, bizim ülkemiz yaptığı bütün seçimlerden çözümle çıkmış, istikrarını ve demokrasisini, yaptığı seçimlerle sağlama almıştır. Bütün bunları anlatmamdaki maksat, 31 Mart yerel seçimlerinin karakterini, seçim iklimini ifade edebilmek içindir. Bu seçim, bana göre Türkiye'nin istikrarını muhafaza etmek için mücadele ettiği zorlu bir dönemin son seçimidir. Yani sandığa gideceğiz ve sonra uzun bir süre işimize, gücümüze bakacağız. Bu seçim, nihayetinde bir yerel seçimdir. Seçimin bu karakterini unutup bunu bir farklı anlayışa bürümek, buradan gerginlik çıkarmaya çalışmak, doğru bir yaklaşım değildir."

Bakanlığın görevinin, milletin tercihiyle değil millet iradesinin sandıkta sağlıklı bir şekilde tecelli etmesiyle ilgili olduğunun altını çizen Soylu, "İnsanların ifade ve propaganda hürriyetini, oy verme hakkını tam olarak kullanabildiği kampanya, oy verme ve oy sayımı güvenliğinin temin edildiği bir seçim ortamını temin etmek, odaklandığımız en temel meseledir. Bu seçimde bakanlık olarak koordinasyon ve iletişime apayrı bir önem verdik. Bu amaçla bakanlık merkezimizde bir bakan yardımcımızın başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturduk ve hemen 2 toplantı gerçekleştirdik. 81 ildeki GAMER birimlerimizde bir vali yardımcısı başkanlığında seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Halihazırda buralardan da merkezdeki komisyonumuza karşılıklı bilgi akışı sağlanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere yine seçim koordinasyon merkezleri oluşturduk. Buralarda toplam 6 bin 939 personelimize eğitim verdik ve görevlendirdik." diye konuştu.

Soylu, seçim olayları analiz edildiğinde en çok olayın yerel seçimlerde yaşandığına değinerek, "Özellikle muhtar adayları arasında seçim olay sayısında artış olduğu gözleniyor. Bu itibarla güvenlik konusuna ayrı bir önem veriyoruz. Seçim dönemi başladı. Şu ana kadar toplam 65 olay meydana geldi, bunun 35'i muhtarlardan. Anlaşılıyor ki bu seçim döneminde geçen seçim dönemlerine nazaran muhtarlık seçimlerinde biraz daha vaka çıkacak. Bunu yönetmek de bizim işimiz. Her vakanın sonunda uğraşacağımıza hiç olmazsa başında tedbir alalım." dedi.