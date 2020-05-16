Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu
logo
Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." dedi.

Abidin Yel   | 16.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz

Şırnak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." dedi.

Bakan Soylu, "Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açıyor
İran kısıtlamaları bayramdan sonra kaldırıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 272 bini geçti
Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz