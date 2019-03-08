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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanlarımız tek bir terörist bırakmayacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Allah'ın izniyle kahramanlarımız, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Bestler Dereler'de, Şenyayla'da, Faraşin'de, Çemçe'de, Madur'da tek bir terörist bırakmayacak"

Ömer Faruk Cebeci   | 08.03.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanlarımız tek bir terörist bırakmayacak

Düzce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle kahramanlarımız, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Bestler Dereler'de, Şenyayla'da, Faraşin'de, Çemçe'de, Madur'da tek bir terörist bırakmayacak." dedi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden halka hitap eden Bakan Soylu, çok önemli bir seçime gidildiğini söyledi.

Yerel seçimlerin ülke, millet, istikrar, gelecek nesiller ve Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Karşımızda bir araya gelmiş bir zillet ittifakı var ve içlerine maalesef, bizim bugün mücadele içerisinde olduğumuz, ülkemizin birliliğine ve beraberliğine kast etmiş, bu konuda hiçbir ilkesi olmayan PKK'nın siyasi kolu olarak nitelendirdiğimiz HDP'yi de almış bir zillet ittifakı var." diye konuştu.

Bu ittifakın Türkiye'nin ilerlemesini engelleyecek bir çaba içerisinde olduğunu söyleyen Soylu, "Seçimden kuvvetli çıkmalıyız. Aksi takdirde, 31 Mart akşamı zayıflarsak, şunu açık ve net bir şekilde söylüyorum, önümüzdeki 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler." dedi.

"Terör örgütünü kımıldayamaz hale getirdik"

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini anlatarak, "Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 terörist kaldı. Terör örgütünü kımıldayamaz hale getirdik. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat huzur var, huzur iklimi var, Allah'ımıza şükürler olsun. Allah şahittir, Kato'da da Gabar'da da Cudi'de de, Güneydoğu'nun bütün dağlarında, onlar fare gibi, sıçan gibi kaçıyorlar, bizim aslanlarımız onları takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Tarihin en önemli kırılma sürecini yaşadıklarını ve bu coğrafyada verilen her kararın önemli olduğunu belirten Soylu, halkın vereceği kararın kendilerini, hükümeti, yarınları ve Türkiye'de ortaya koyulan anlayışı güçlü kılmak zorunda olduğunu anlattı.

Gümüşova'da halka hitap

Daha sonra Gümüşova ilçesine geçen Bakan Soylu, burada otobüsten vatandaşlara yaptığı konuşmada, seçimin en çok kendi bakanlığını ilgilendirdiğini, Türkiye'de istikrar ve huzur olmazsa 1 Nisan'dan itibaren zorlu bir sürecin içine girileceğini kaydetti.

HDP diye bir siyasi parti olmadığını, bunun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğunu savunan Soylu, "Allah'ın izniyle kahramanlarımız, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Bestler Dereler'de, Şenyayla'da, Faraşin'de, Çemçe'de, Madur'da tek bir terörist bırakmayacaklar." dedi.

Soylu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap ve partililer eşlik etti. 

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