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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Tanju Özkaya   | 19.05.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığının son yıllarda uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarıyla ilgili hazırlanan düşüş eğilimindeki paylaşımına yer verdi.

Bakanlığı mesajını alıntılayarak narkotik ve uyuşturucuyla mücadele birimlerinde görev alan personeli tebrik eden Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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