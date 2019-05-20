İçişleri Bakanı Soylu: Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını eleştirerek, "İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerini kopyalama talimatına ilişkin, "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.
Soylu, Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında Trabzonlularla bir araya geldi.
Soylu, son yıllarda Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta artan ağırlığına vurgu yaparak, "Türkiye'nin gelişmesi kimsenin işine gelmiyor. Gücümüzü istikrardan alıyoruz. Altımızdan istikrar sandalyesini çekerlerse bizimle çelik çomak oynarlar. Güçlü bir millet ve güçlü bir siyasal iktidar olduğu için ayaklarımızın üstünde duruyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.
Konuşmasının devamında terörle mücadele gelinen noktaya işaret eden Soylu, terör örgütü PKK'ya katılımın yıllara göre düşüşüne örnekler verdi.
"Bu ülkede kimse Kürt, dindar, Alevi olduğunu söyleyemiyordu"
Soylu, Türkiye'nin son 300 yılda ilk kez bu kadar sağlam bir zemin üstünde durmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Biz bu konuda ilk fırsatı kaçırdık. Sovyetler Birliği bölündüğünde fırsatı kaçırdık. Terör, ekonomik krizler, 28 Şubat, deprem felaketi... Bunlar nedeniyle belimizi doğrultamadık. 21. asrın başından beri ise fırsatı kaçırmadık. Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için alt yapımızı güçlendiriyoruz. Şu anda temeli daha güçlü yapmaya çalışıyoruz. Yollar, havalimanları, şehir hastaneleri, üniversiteler bu nedenle yapıldı. 17 yıl önce bu ülkede kimse Kürt, dindar, Alevi olduğunu söyleyemiyordu. Kimse kaçak güreşmesin. Bu adamın bir hayat felsefesi var. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar vazgeçmedi."
31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen usulsüzlüklere örnekler veren Soylu, bu nedenle doğal olarak itiraz haklarını kullandıklarını söyledi.
"Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş"
Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını eleştirerek, şunları kaydetti:
"Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş. Bu yapılabilecek bir şey mi? Bu hepimize lazım. Herkese lazım. Bu yapılır mı?"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.