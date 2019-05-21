İçişleri Bakanı Soylu: Ben arka bahçe olmuş bir İstanbul’a tahammül edemem
İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul bugün küresel güç merkezi olmaya aday bir şehir. Ya küresel güç merkezi olacak ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Ben arka bahçe olmuş bir İstanbul’a tahammül edemem." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sahur programında buluştu.
Sahurda konuşan Soylu, Ramazanın İstanbul'da bir başka güzel olduğunu ifade ederek, İstanbul’un Ramazanın en mükemmel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu kaydetti.
İstanbul'da oyların yüzde 10’u sayıldı, fark 13 bine düştü. Biz yüzde 90’ının açılmasını istedik. Müsade etmediler. Şu söyleniyor, 'bi zarfın içerisinde 4 tane oy var. Bu 4 tane oyun birini iptal ediyorsun, 3’ünü niye iptal etmiyorsun.' Ben bu akıl oyunlarından yoruldum artık. İnanın yoruldum. İş yapan insanlar akıl oyunlarından yorulur. Ben iş yapmak istiyorum. Bu soru bir akıl oyunu. Zarftan 4 tane pusula çıkıyor. Belediye meclis, belediye başkanı, büyükşehir belediye ve muhtarlık pusulası. Hepsini çıkartıp balya balya dizerler. Sandık başkanı sayar, diğerleri çetelelere çentik atarlar. O pusulalarda sıkıntı yok, oyların sayısında problem yok, sandık sonuç tutanağında bir sıkıntı yok. Ümraniye’de, Beykoz’da, Sultangazi’de belediye başkanlığı seçimine itiraz yok. Hiçbirine itiraz yok."
Süleyman Soylu, itiraz olan 3 yerin Maltepe, Büyükçekmece ve Sancaktepe olduğunu ifade ederek, "Sancaktepe’de sayıldı eksi 100, artı 100 başka bir şekilde çıkamaz zaten. Eğer bir oyun kurulmadıysa, hile yapılmadıysa yapılacak olan gözden kaçan hataların düzeltilmesidir." dedi.
Soylu, şöyle konuştu:
"Geldik Büyükşehir Belediye Başkanlığına. Çeteleler farklı, tutanaklar farklı, birleştirme tutanakları farklı. Birinde oldu tamam ikisinde, beşinde, onunda, on beşinde oldu. Bir muhtarın 200 oyunu alıp başka bir muhtara yazın bakalım, o okulda kıyamet kopar mı kopmaz mı? Binali abinin aldığı oylar 200 iken sıfır, 145 iken 5 yazılmış. Bunun sadece yüzde 10’unu açtırabildik. Böyle bir haksızlık olabilir mi? Bu haksızlıklara karşı ne yapacağız. İlla Amerika’ya karşı kafa tut. Bu kavgaları verdiğimiz için Amerika beni terörist listesine aldı, Beni tecavüzcülerle aynı listeye koydu. Ben terörist miyim? Ben sizin İçişleri Bakanınızım. Benim milletim demez mi 'herkese kafa tutuyorsun, Dünya beşten büyük diyorsun ama bir oyuna sahip çıkamıyorsun.' Bunun başka bir tehlikesi daha var. Siyaset vatandaşın hakkını savunmak için vardır. Ben bunun namusunu korumak zorundayım."
"Senin koruman ömründe koruma kursu almamış"
Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin Bakan Soylu, şunları belirtti:
"Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’nun başına bir iş geldi, işi bana yıkmaya çalıştılar. 'Süleyman Soylu istifa etsin.' Her türlü hakareti ettiler. Sen oraya giderken kimseye birşey söyledin mi? Ben İçişleri Bakanıyım esnaf ziyaretine gidiyorum, bana ters bakıyorsa 'hayırlı günler' deyip çıkıyorum. Şu anda da öyle yapıyorum. Sevmiyor, belki hoşlanmıyor benden. Bu her zaman başımıza gelebilir. Ha gideceksin. Biz seni oraya götürüp getireceğiz. Yeter ki haberimiz olsun. Ankara’dan İstanbul’a yürüdün, başına bir halel geldi mi? Senin koruman ömründe koruma kursu almamış. Bugün yine Cumhuriyet Gazetesi, bir yalanın daha altına imza attı. '2002’de koruma kursu almış' diyorlar. Alınan bir misyon kursu ama onu da aldığı bizde gözükmüyor. İşleri güçleri yalan. Adam nasıl korunur, kalabalığa nasıl girilir bilmez, tedbir almayı bilmez, söylemez. Biz gereğini yapacağız ama bunlarla mı olur, işler dedikodu ile mi yürütülür?
İstanbul şehirlerden bir şehir değil. Bugün küresel güç merkezi olmaya aday bir şehir. Ya küresel güç merkezi olacak ya da birilerinin arka bahçesi olacak. Ben arka bahçe olmuş bir İstanbul’a tahammül edemem. Kim ederse eder. Bu kadar açık ve net. İstanbul’da çok önemli bir altyapı oluştu, bunun devam etmesi gerek. İki aday var, bunu karşılaştırın. Biri 17 yıldan beri yaptıkları ile ortada olan birisi. Yol yapmış, köprü yapmış, Marmaray’ı, Avrasya Tünelini yapmış. Hayallerimizin ötesinde. Bunları kimseyi kırmadan, dökmeden, incitmeden yapmış. Öbür tarafta Beylikdüzü Belediye Başkanı. Ne yapmış? İyi ürün kendi namını hemen salar. Yaşam Vadisi diye birşeyden bahsediyorlar. Onu da daha önceki belediye başkanı yaptı. O sadece cilasını yaptı. Başka ne yapmış? Ben İstanbul’un iki aday arasında mukayeseyi yapacağına inanıyorum. Bu seçimin bir siyaset çatışmasının merkezi olmamasını diliyorum. İstanbul konusunda Milletimiz karar verecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.