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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş'teki yetimlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş'in başkenti Dakka'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına ait çocuk yetim misafirhanesini ziyaret etti.

Kemal Karadağ   | 08.01.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş'teki yetimlerle bir araya geldi

Dakka

Soylu, resmi temaslarda bulunduğu Bangladeş'te Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ile görüştü.

Daha sonra Soylu, İHH'ya ait çocuk yetim misafirhanesine geçti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Soylu, söyledikleri şarkıyı dinledi.

Soylu'ya ziyarette eşi Hamidiye Soylu, Büyükelçi Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, AFAD Başkanı Yunus Sezer eşlik etti.

Dakka'daki temaslarını tamamlayan Soylu, uçakla Türkiye'ye hareket etti.


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