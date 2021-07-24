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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Seyit Ahmet Eksik   | 24.07.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi

Artvin

Helikopterle Arhavi'ye gelen Soylu, Vali Yılmaz Doruk ile ilçe merkezinde selden hasar gören alanları inceledi.

İş yerleri zarar gören esnafı gezen Soylu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Soylu, temizlik çalışmalarına yardım eden jandarma ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine gelerek, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.


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