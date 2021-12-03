İçişleri Bakanı Soylu: Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleriyle ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."
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