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Bakan Yanık, İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreninde konuşuyor.
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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Tanju Özkaya   | 03.12.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleriyle ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."


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