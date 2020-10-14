İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyecektir
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
Ankara
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır."
Yeni bir yalan ve provakasyon daha.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 13, 2020
Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir.
Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez.
Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Beru' tiyatro oyunu PKK propagandası nedeniyle yasaklanmıştırAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.