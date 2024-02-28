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Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ’da “Esnaf Buluşması” programında konuşuyor.
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Politika

İBB Başkan adayı Kurum, Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti.

Hikmet Faruk Başer  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
İBB Başkan adayı Kurum, Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti

İstanbul

Çarşamba Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Kurum, mahalle sakinleriyle de sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Pazarda bir esnaf Kurum'a desteklerini ileterek, "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz." dedi.

Bitlisli bir esnaf bakanlık döneminde hayata geçirdiği projeler için Kurum'a teşekkür ederek, "Bitlis güzel, çok güzel elinize sağlık. Gerçekten Bitlis, şimdi Bitlis oldu. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kurum'un nasıl olduğunu sorduğu bir esnaf "Siz gelirseniz daha iyi olacağız." yanıtını verdi.

Kurum'la fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş ise "Seni seyretmeden uyumuyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında kendisine "Allah senden razı olsun. Allah geleceğini aydın etsin. Ömrünü uzun, sağlığını daim etsin. Ben size devamlı dua ediyorum." şeklinde dua eden yaşlı kadına Kurum, "İnşallah sizin dualarınızla kazanacağız." şeklinde karşılık verdi.

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