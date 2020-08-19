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Politika

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.08.2020
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Panda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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