CHP Grup Başkanvekili Özel, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde CHP olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz." dedi.

EDİRNE

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz." dedi.

Özel, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "26. Adalet ve Demokrasi Haftası" söyleşisi öncesinde gazetecilerin, yerel seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Türkiye'yi, bu ikili yarış yerine her partinin ayrı ayrı temsil edilebildiği, barajların kaldırıldığı, yerel seçimlerde belediye meclis üyeleri için yüzde 10 barajının kaldırıldığı ve tüm partilerin kendine yer bulabildiği bir sistemi savunduklarını söyledi.

Şartların Türkiye'yi bu noktaya getirdiğini ifade eden Özel, "İYİ Parti ile liderlerimizin bugün yapmış olduğu ittifak anlaşması, karşı tarafın birlikteliği ve onların birlikteliğinden dolayı bazı belediyelerde ortaya çıkabilecek tablodan endişe edecek vatandaşlarımızı da rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Özel, bunun demokrasiye katkı sağlamasını ümit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz. Havada 1989'un havası, rüzgarı var bunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli sayıda belediye kazanmıştı. Geçmişte de bu Cumhur İttifakı, ilk ittifak kanunu çıkarınca kendilerine bunun çok yarayacağını düşünmüşlerdi. Biz 'Kazdığınız kuyuya düşersiniz' demiştik. Sonuçta 24 milletvekili eksik aldı o Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan. Sonuçta hiç ittifak yapılmasaydı onlar 24 milletvekili avantajlı olacaktı. Yerel seçimlerde de göreceksiniz. Bizi şeytanlaştırma dili üzerinden kurdukları, 'illet, zillet' diye lakap takan bu kişilere millet gerekli cevabı 31 Mart günü verecek. Bu iki ittifakın yarıştığı noktalarda demokrasiden, cumhuriyetten, kardeşlikten ve barıştan yana olanların birleştiği sandıklarda çok büyük bir başarı elde edeceğimize yürekten inanıyorum."

Uğur Mumcu'nun ölümünün 26. yılı

Özel, söyleşide yaptığı konuşmada ise gazeteci yazar Mumcu'nun arabasının altına konulan bombanın, aslında demokrasiye, ülkenin barışına, özgür, çağdaş, araştırmacı gazetecilere ve halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırı olduğunu vurguladı.

O dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın "Gülden hanım bir tuğla çeksem, bütün duvar üstümüze yıkılır" ifadesini kullandığını belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağar o tuğlayı çekmeyi de istedi mi bilmiyoruz tabii. Veya o tuğla da nasıl bir yeri vardı, o duvarda nasıl bir tuğlayı temsil ediyor bilmiyoruz. Ama o günün iktidarı da sonra gelen iktidarı da bugünün iktidarı da o tuğlayı çekmeye korktular ve korkmaya devam ediyorlar. Biz bütün derin devlet düzenlemelerine karşı, hukukun üstünlüğünü, halkın haber alma özgürlüğünü, nerede işlenirse işlensin faili meçhul cinayetlerinin sorgulanmasını, tetiği çekenlerin, azmettiricilerin, piyonların ortaya çıkarılmasını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. AK Parti ve MHP ile ayrıştığımız nokta devletin hukuk içerisinde kalıp kalmayacağı noktasıdır. Ayrıştığımız nokta adalet kavramının kendisidir."

CHP Parti Okulu Koordinatörü ve Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı'nın da konuşma yaptığı söyleşiye, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve partililer katıldı.

Muhabir: Cihan Demirci