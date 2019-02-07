HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma: 16 gözaltı kararı

HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör örgütü PKK ve teröristlerin övüldüğü aday tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MARDİN

HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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