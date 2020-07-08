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Politika

HDP'li Oruç: Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır

HDP Adana Milletvekili Oruç, "Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır. Bu bölgelerdeki askerler ülkelerine dönmelidir." dedi.

Alper Atalay   | 08.07.2020
HDP'li Oruç: Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır

TBMM

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya ile yapılan anlaşmaları anımsatarak, "Türkiye, çok ciddi bir biçimde Libya savaşına yatırım yapmaktadır." ifadesini kullandı. 

Libya'da yaşanan gelişmeleri anlatan Oruç, "İktidar ve müttefikleri sınır ötesine yaptıkları bu harekatla ülkeyi ateş çemberinin içine atmış durumdalar. Üzülerek ifade ediyoruz ki Akdeniz'in bütün suları bu ateşi söndüremeyebilir." görüşünü savundu.

Libya ve Suriye tezkeresinin derhal geçersiz sayılması gerektiğini öne süren Oruç, "Bu bölgelerdeki askerler ülkelerine dönmelidir. Sınır ötesinde hiçbir asker kalmamalıdır. Çünkü, bu savaş bizim savaşımız değildir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy da Suriye ve Libya meselelerinin iç içe geçtiğini ifade ederek, "Türkiye, çok yakın zamana kadar Suriye'de desteklediği ne kadar milis, çete yapısı varsa bunların bir kısmını Libya'ya ihraç ederek Suriye ile Libya savaşlarını neredeyse birleştirdi." dedi. 

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise Türkiye'nin dış politikasının yanlış temeller üzerine oturtulduğunu savunarak, Türkiye'nin dış politikayı iç politika için araçsallaştıran bir yöntem izlediğini dile getirdi. 

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