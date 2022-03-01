Dolar
13.94
Euro
15.50
Altın
1,939.30
ETH/USDT
2,971.00
BTC/USDT
44,024.00
BIST 100
1,969.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız
logo
Politika

HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

Ahmet Alp Özden   | 01.03.2022
HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
HDP
Bu haberi paylaşın
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı
Türkiye'de 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Benzer haberler

HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi

Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Oğlum gelin devletinize teslim olun

Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette

TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü