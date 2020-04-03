Euro
7.24
Dolar
6.71
BIST 100
89,466.37
Altın
1,612.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Politika

HDP Sözcüsü Ebru Günay: Bu zorlu günlerde toplumu ayakta tutacak olan dayanışmadır

HDP Sözcüsü Ebru Günay, dayanışma ve yardımlaşmanın zorlu günlerde toplumu ayakta tutacağını belirtti.

Fırat Taşdemir   | 03.04.2020
HDP Sözcüsü Ebru Günay: Bu zorlu günlerde toplumu ayakta tutacak olan dayanışmadır

Ankara

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkese eşit mesafede tehlike saçtığını kaydetti. 

Ebru Günay, salgın karşısında en savunmasız alanın cezaevleri olduğunu, risk grubundaki hasta ve yaşlı mahkumların tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

İktidarın infaz düzenlemesinde ayrımcılık yaptığını öne süren Günay, "İnfazda eşitlik bu ülkenin vatandaşları için anayasal bir haktır." ifadesini kullandı.

Günay, Terörle Mücadele Kanunu'nda terör tanımının hiçbir belirsizliğe yer verilmeden yeniden yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Salgınla mücadelede ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Günay, "Bu zorlu günlerde bizi ve toplumu ayakta tutacak olan dayanışma ve yardımlaşmadır. Ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avustralya Başbakanı'ndan turist ve yabancı öğrencilere 'ülkelerinize dönün' çağrısı
İstanbul Müftülüğü 3 bin personelle koronavirüsün etkileriyle mücadele için sahada
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları artıyor
Türk Kızılay gelecek hafta plazma alımlarına başlayacak

Benzer haberler

'Bu zorlu günlerde toplumu ayakta tutacak olan dayanışmadır'

'Bu zorlu günlerde toplumu ayakta tutacak olan dayanışmadır'