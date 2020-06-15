Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Sayim Harmancı,Hikmet Temeş   | 15.06.2020
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız

Hakkari

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve bazı milletvekilleri, Hakkari'den başlatacakları yürüyüş için kente geldi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar gereği yürüyüşlerine izin verilmeyen Sancar ve beraberindekiler, emniyet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından parti binası önünde açıklama yaptı. 

Yürüme haklarının mevcut Anayasa'dan kaynaklandığını belirten Sancar, "Ülkenin bir ucundan diğer ucuna bütün halkları kucaklayabilecek tek parti biziz. O nedenle Hakkari'nin sesi buradan selam olarak Edirne'ye gidiyor, Edirne'nin selamı tam da burada Hakkari'nin kalbine geliyor. Biz umudu canlı tutabilmek için yürüyoruz. Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Sancar ve beraberindekiler, daha sonra belirlenen güzergahtan araçlarla kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar
Almanya, Kovid-19 aşı geliştiricisi CureVac'ın yüzde 23 hissesini satın alıyor
İsveç Başbakanı Löfven, eleştirilere rağmen ülkesinin Kovid-19 stratejisini savundu
İstanbul Valiliği kentte 'yeni normal' denetimi yapacak
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

Benzer haberler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız

Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Hakkari'nin tarihi 'Kent Arşivi Müzesi' ile gelecek nesillere aktarılacak

Diyarbakır annesi Zümrüt Salim: Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum

Diyarbakır annesi Zümrüt Salim: Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum
Bahçeli: Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir

Bahçeli: Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir
Dört mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası göçerleri ağırlıyor

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Berçelan Yaylası göçerleri ağırlıyor