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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Fecri Barlık  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Siirt'te temaslarda bulundu

Siirt

Kente gelen Bakan Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret etti.

Şimşek, STSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Şimşek, AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.


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