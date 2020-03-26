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Milli Savunma Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 26.03.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun şikayet hatlarına durumu aktarabilir." ifadesini kullandı.

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