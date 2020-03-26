Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankaların verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan vatandaşlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun şikayet hatlarına durumu aktarabilir." ifadesini kullandı.
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Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ