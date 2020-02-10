Euro
6.58
Dolar
6.02
BIST 100
117,827.80
Altın
1,574.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Hatay'da AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına ortak basın toplantısıyla tepki gösterdi.

Erdal Türkoğlu   | 10.02.2020
Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Hatay Valiliğinin bahçesindeki toplantıda konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti, CHP, MHP ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) seçilmiş temsilcileri olarak bir arada olduklarını söyledi. 

Söz konusu Hatay olunca herkesin rozetlerini bir kenara bıraktığını belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı esef verici açıklamalar, sorunlu zihniyetini ve skandal tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. KKTC'nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini korkunç olarak nitelendiren ve milli mücadele kahramanı Tayfur Sökmen Bey'i de hedef alarak 'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım.' diye açıklama yapan Akıncı'nın, Hatay ve Hataylıları yaralayan bu sözlerini Hatay'ın evlatları olarak asla kabul etmiyoruz.

Tayfur Sökmen, milli bir kahramandır. Onun adı tarihe ve aziz milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir."

"Hatay halkından özür dilemeli"

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de Akıncı'nın, Hatay'ın anavatana katılışını "korkunç" olarak nitelendirmesinin skandal olduğunu söyledi.

Akıncı'nın Türk milletinin mi yoksa emperyalist işgalcilerin mi yanında olduğunu bilmek istediklerini dile getiren Tokdemir, "Asıl korkunç olacak olan, Hatay'ın anavatana kavuşamayıp, sömürge bir devlet olup emperyalist devletlerce yutulmasıydı. Çok şükür, atalarımız buna izin vermedi. Akıncı'yı talihsiz bu sözlerinden dolayı Türk milleti ve Hatay halkından özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız onurumuzdur"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da Akıncı'nın skandal açıklamalarına karşılık vermek üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Açıklama yaptıkları valilik binasının 81 yıl önce Hatay milletvekillerinin anavatana katılma kararını aldıkları yer olduğunu hatırlatan Kaşıkçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bizler de tıpkı 81 yıl önceki gurur ve heyecanla Hatay'ın seçilmiş milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür ve bağımsız şekilde yaşamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, ay yıldızlı bayrağımız onurumuzdur."

Açıklamanın ardından milletvekilleri ve katılımcılar, valilik bahçesindeki Hatay Devletinin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in anıtının önünde fotoğraf çektirdi.

Bazı katılımcıların Türk ve KKTC bayraklarıyla iştirak ettiği programda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Kıbrıs gazileri de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti

Benzer haberler

Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Çavuşoğlu'ndan Akıncı'nın sözlerine tepki: Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım

Suriye sınırına 300 araçlık askeri sevkiyat

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor
Uzmanlar KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian'a verdiği demeci değerlendirdi

Uzmanlar KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian'a verdiği demeci değerlendirdi