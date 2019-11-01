Hak-İş heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ankara
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
CHP genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.