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Politika

Hak-İş heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Buket Güven   | 01.11.2019
Hak-İş heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

Ankara

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

CHP genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

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