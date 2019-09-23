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Politika

Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 23.09.2019
Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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