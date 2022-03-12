Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler ile Gerasimov'un görüşmesinde güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.